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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 12:41

Çekirge Dağı'nda yarık ve yer kayması oluştu! Havadan görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Çekirge Dağı'nda, fay hattının geçtiği bölgelerde oluşan yarıklar ve yer kayması, depremin boyutunu gözler önüne seriyor.

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