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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 14:58

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi!

Trakya başta olmak üzere birçok ildeki ayçiçeği tarlalarında büyük zarara neden olan 'çayır tırtılı' Üsküdar'daki Çamlıca Parkı'nda da görüldü. Parkı istila eden tırtıllar bitkilere zarar verdi.

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