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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 15:44

Çay ocağında siyaseti, küfürü ve uykuyu yasakladı! Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız

Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi, iş yerinde siyasi tartışmayı, küfür etmeyi ve uyumayı yasakladı. Özellikle uyku şartı dikkat çekince işletmeci, 'Uyuyor zannettiğimiz müşteri, kalp krizi geçirip ölmüş. Bir daha benzer bir durum yaşamak istemedik.' dedi. Çay ocağına gelen müşteriler ise, bu kurallardan memnun olduklarını söyledi.

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