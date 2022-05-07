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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 13:19

Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor

Rize'nin 29 metrelik çay bardağı ile vizyon projesi olan Çay Çarşısı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak.

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