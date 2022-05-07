Çay Çarşısı açılış için gün sayıyor

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Rize'nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona gelindi.

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23 milyona TL'ye ihalesi yapılan Çay Çarşısı projesinin şu anki maliyeti iki katını da geçerek 47 milyon TL'ye kadar ulaştı. Bölge halkının da dört gözle beklediği ve Doğu Karadeniz'in sembolü olmaya aday olan projede 7 katlı 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binası ve bu binanın içerisinde ise içerisine kokularının daha şimdiden hapsedildiği 13 duyusu ile hizmet verecek olan 13D bir sinema da yer alıyor.

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Ayrıca bina içerisinde çay müzesi, nikah salonu ve restoran da bulunduran çay bardağı şeklindeki binanın dış aydınlatmalarının tamamlandı. Binanın içerisinde ki ince işçiliğin devam ettiği projede aynı zamanda çay bardağının etrafında da yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği küçük işletmeler ve çay satış reyonları da yer alıyor. 25 dükkan ile çay severlerin farklı çayları tadabileceği projenin açılışı 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirecek.

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Rize'nin sembolünü ifade ettiğinden dolayı çay bardağının güzel bir proje olacağını söyleyen Meryem Kurtuluş, "Aynı bir kafe gibi olur herhalde. Ama tabii bizim Rizemizin sembolünü ifade ettiği için güzel olur. Turizm açısından ben büyük faydalar sağlayacağını düşünmüyorum ama görenlerin ilgisini çekebilir" dedi

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Rize'nin turistik bir şehir olduğundan dolayı yapılan projenin güzel olduğunu sözlerine yansıtan Cihan Dinç, "Turizm için, Rizeli için orası çok güzel oldu. İstanbul'a gidiyorum Galata kulesine çıkıyorum ne manzaralar görüyorum. Rize'de neden öyle bir yer olmasın. Turistler gelirler gezerler, yerler, içerler para Rize'de kalır. Ekonomik olarak güç olur. Ayder'e giderler, Ziraat'e çıkarlar, yaylaları gezerler. Rize turistik bir yer aslında. Böyle bir çay bardağı da havalimanına yapmışlar. Bence iyi fikirler bunlar" şeklinde konuştu.

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Rize'nin 29 metrelik çay bardağı ile vizyon projesi olan Çay Çarşısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacağı gün için geri sayıyor.

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Rize'nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona gelindi. 23 milyona TL'ye ihalesi yapılan Çay Çarşısı projesinin şu anki maliyeti iki katını da geçerek 47 milyon TL'ye kadar ulaştı.

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Bölge halkının da dört gözle beklediği ve Doğu Karadeniz'in sembolü olmaya aday olan projede 7 katlı 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binası ve bu binanın içerisinde ise içerisine kokularının daha şimdiden hapsedildiği 13 duyusu ile hizmet verecek olan 13D bir sinema da yer alıyor.

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Ayrıca bina içerisinde çay müzesi, nikah salonu ve restoran da bulunduran çay bardağı şeklindeki binanın dış aydınlatmalarının tamamlandı. Binanın içerisinde ki ince işçiliğin devam ettiği projede aynı zamanda çay bardağının etrafında da yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği küçük işletmeler ve çay satış reyonları da yer alıyor.

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25 dükkan ile çay severlerin farklı çayları tada bileceği projenin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

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Projeye öncülük yapan Rize Ticaret Borsası'nın Genel Koordinatörü Hasan Önder, yöresel ürünlerin yanı sıra Çaykur Rizespor'un ürün satışı yapabileceği bir dükkanın da Çay Çarşısı içerisinde yer alacağını ifade ederek "Proje hayata geçirilirken 23 milyon TL'ye ihale edildi.

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20 milyonunu DOKAP'tan hibe şeklinde almıştık. Şu anki projenin maliyeti 47 milyon TL'ye ulaştığını ancak yeni marka yüzümüz, simgemiz bardağımız için 10-15 milyon TL gibi bir ekonomik desteğe ihtiyaç duyabileceğimizi ön görmekteyiz.

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Karadeniz'de bir cazibe merkezi gösterin derler, siz düşünürsünüz ve o dostumuz der ki Ordu'da teleferik şehre turist çekiyor derler. Gerçekten de doğru. Başka dediğimiz de o dostumuz diyor ki Samsun Atakum'da bölgeye turist çekiyor der. Biz Rize Çay Çarşımızın Rizemize çok daha farklı katkılar yapacağına inanıyoruz. Anzer Balı, Rize Kavurması, Feretiko gibi ürünlerimizi sergileyebileceğimiz 6 adet dükkanımız olacak. Çaykur Rizespor'umuza ürünlerini satabileceği bir dükkan ayırdık. İştirakçimiz olan Rize Belediyesi için, kadın kooperatiflerinin ürünlerini satabileceği bir alan tahsis ettik. Mimarisi ile fotoğraf karelerinde yer alacak değirmenimiz var" dedi.

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Rize'de inşaatı devam eden Çay Çarşısı'nın içerisinde bulunan devasa çay bardağı şeklindeki bina, daha şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.

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Sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için yarışanlar, 29 metrelik çay bardağını farklı farklı açılardan çekerek ilginç fotoğraflar ortaya koymaya çalışıyor.

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Öyle ki Rize Belediyesi'nin hemen ön kısmında bulunan çaydanlık ile birlikte çekilen fotoğraflar, açısı ayarlandığında demliğin bardağı dolduruyormuş gibi görsel ortaya koyuyor.

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Tamamlanmasının 4 gözle beklendiği çay çarşısı projesinde, Rizeli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış için gün sayıyor.