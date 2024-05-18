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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:32

Çatılarda kovaladılar! Helikopter destekli operasyon

Bursa'da zehir tacirlerine helikopter ve dron destekli operasyonda büyük darbe vuruldu. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona toplamda 1500 polis katıldı. Operasyonda gözaltna alınan 50 şüpheliden 30'u tutuklandı.

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