  • $18,4784
  • 17,7807
  • 970.184
  • 3302.78

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:19

Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' karaya oturdu! Adıyaman'da endişelendiren görüntü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan 'yüzen adalar'ın büyük çoğunluğu, su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturdu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.