Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Çanakkale'de saat 12.30'da başlayan orman yangını sürüyor. Yangınla mücadele eden ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor.

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Çanakkale'de orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

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Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken yanan alanlar havadan görüntülendi.

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Çanakkale'de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve saatlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

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Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

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AFAD: BÖLGEDEKİ 10 KÖYDE 337 HANE, BİN 104 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞTİR

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) Çanakkale'de meydana gelen yangın bölgesindeki 10 köyde 337 hane ve bin 104 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

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AFAD, Çanakkale'de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır" denildi.

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININA İLİŞKİN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini, 9 köyden 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

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Bölgeye 1697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

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"Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 45 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı tek taraflı deniz ulaşımına açılmıştır. Lütfen, orman yangınları ve bu bölgelerdeki yardım ihtiyacıyla ilgili olarak AFAD tarafından yapılan paylaşımlara itibar edelim."

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İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 vatandaşın tedavisine devam edildiği bilgisine de yer verdi.

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BAKAN YUMAKLI, ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN KÖYLERDE İNCELEME YAPTI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alana yayılan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

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Bakan Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Ateş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile yangın sonrası tahliye edilen köyleri ziyaret ederek, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

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Yangın nedeniyle 4 evin hasar alan Yağcılar ile 3 evin hasar gördüğü Ulupınar köylerine giden Bakan Yumaklı, daha sonra Aşağıokçular, Sarıcaeli ve Belen köylerinde incelemelerde bulundu.

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Bakan Yumaklı, Kalabaklı köyünde konuşlanan Yangın Yönetim Aracı'nda son duruma ilişkin bilgi aldı.

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Yağcılar köyünde, yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir vatandaşın yanına giden Bakan Yumaklı, "Ben Tarım Bakanıyım. Sizin yanınıza geldik. Dedik, hem sizinle paylaşalım, gözümüzle biz de görelim. Ama o yalancıları bir kenara bırakacağız işimize bakacağız. Şimdi biz sizden dua istiyoruz. Biz çalışacağız, siz dua edeceksiniz." dedi.

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BAKAN YUMAKLI: YAKLAŞIK 1500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ Çanakkale'de devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini söyledi.

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