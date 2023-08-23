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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:08

Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de saat 12.30'da başlayan orman yangını sürüyor. Yangınla mücadele eden ekipler havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor. Öte yandan Çanakkale'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

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