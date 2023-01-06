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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 10:54

Çanakkale'de su krizi kapıda! Kısıtlama gelebilir

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su seviyesi 23 milyon metreküpe kadar düştü. Yağış olmaması ve kuraklığın devam etmesi halinde içme ve kullanma suyunda kısıtlamalar yaşanabilir.

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