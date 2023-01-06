Çanakkale'de su krizi kapıda! Kısıtlama gelebilir

1 / 10

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı gederek azalmaya başladı.

2 / 10

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23 milyon metreküpe düştüğü belirtildi.

3 / 10

Kentin içme suyu ihtiyacını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda su miktarının iyice azalması üzerine kısıtlamalar yaşanabilir.

4 / 10

Çanakkale Belediyesi yetkilileri ise içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.

5 / 10

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Atikhisar Barajı'nın kent için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Atikhisar Barajı Çanakkale kentinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı. Şuandaki rezervimiz 23 milyon metreküp, doluluk oranımız yüzde 42,5." dedi. Mutluay, ilerleyen süreçte 2020'deki gibi önlem almak zorunda kalabileceklerini belirtti.

6 / 10

Tarımsal üretim açısından da bir risk şuanda görüldüğünü ifade eden Mutluay, "Tarımsal sulamada su verilemeyeceğinden dolayı burada bir ekonomik kayıp olması söz konusu. Ancak aldığımız meterelojik verilere göre de 10 Ocak tarihinden sonra yağışlı bir döneme gireceğin öngörüyor uzmanlar, umutla bekliyoruz" dedi.

7 / 10

Çanakkale'de, 2020 yılında ciddi bir kuraklık yaşadıklarını da hatırlatan Başkan Yardımcısı irfan Mutluay, "Su seviyemiz o zamanlar ciddi anlamda azalmış, yüzde 22'ler seviyesine düşmüştü" ifadelerini kullandı.

8 / 10

KISITLAMALAR YAŞANMIŞTI

3 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle barajda su miktarının iyice azalması üzerine harekete geçen Çanakkale Belediyesi, şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araç, halı ve kilim yıkanmasını yasaklarken, sanayi tesislerinde kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, bahçe sulamalarının da mümkünse kuyu suyu kullanılarak ve damlama sistemi ile yapılması kararı almıştı.

9 / 10



