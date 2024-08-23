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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 14:09

Çanakkale'de keşfedildi! 1850 yıllık yapı, artırılmış gerçeklikle gezilebiliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü sahili yakınındaki eski Roma kolonisi Alexandria Troas Antik Kenti'nde önceki senelerde keşfedilen yaklaşık 1850 yıllık 12 köşeli poligonal yapı, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak gezilebiliyor.