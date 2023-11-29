Çanakkale'de iki dere taştı, yollar su altında kaldı! Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İlçe merkezi ile Aşağıçavuş köyünde gece başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağış, taşkınlara yol açtı.

İncesu ve Başaklar derelerinin debilerinin artarak taşması, ilçe merkezindeki Kurtuluş ve Kışlalar mahallelerinin büyük bölümünü etkiledi.

4 / 13



Yenice Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, Namazgah güzergahı başta olmak üzere tespit edilen yollarda biriken suyun boşaltılması için çalışma başlattı.