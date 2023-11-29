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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 13:56

Çanakkale'de iki dere taştı, yollar su altında kaldı! Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle İncesu ve Başaklar derelerinin taşması sonucu bazı yollar suyla kaplandı.

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