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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 15:33 |

Çanakkale'de dev yılan paniği! Görenler korku dolu anlar yaşadı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde görülen yaklaşık 8 metre boyundaki yılan paniğe neden oldu. Yılanı görüntüleyen Günay Kılıç, 'Böyle dehşet bir yılan yok. Ağaca çıktı, boylu boyunca uzandı.' dedi.

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