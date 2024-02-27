Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı! 5 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çalışmaları kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda dün merkez Çanakkale merkez ve Ezine ilçesine bağlı Tavaklı Köyü yakınlarında operasyon düzenlendi.

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Şüphe üzerine takip edilen 54 AKC 032, 17 T 0080 ve 17 T 0085 araçlar durduruldu. Araçlar içerisinde yapılan aramalarda 182 kaçak göçmen ile organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş.T., H.N., T.Ş., Y.P. ve H.B. yakalandı.