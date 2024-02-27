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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:09

Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı! 5 organizatör yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 3 araç içerisinde 182 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan 5 organizatörden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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