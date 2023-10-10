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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 13:13

Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi verildi! Türkiye turuna çıkan tır öğrencileri ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla yola çıkan mobil müze, Düzce'de öğrencilerle buluştu.

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