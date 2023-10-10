Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi verildi! Türkiye turuna çıkan tır öğrencileri ağırladı

İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu mobil müze, her gün farklı bir okula giderek öğrencilerin Çanakkale ruhunu yakalayabilmelerine imkan veriyor.

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Son olarak Gölyaka Yunus Emre İlkokulu bahçesine park eden mobil müzeyi gezen öğrencilere, görevli rehber Haydar Eren Uluğ tarafından Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi verildi.