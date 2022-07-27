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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:51

Çanakkale Savaşları'nda batan gemi batığı görüntülendi! 20 metre derinlikte

Çanakkale Savaşları sırasında batan gemilerden İngiliz amiral gemisi 'HMS Majestic' batığı, Belgesel yönetmeni ve sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

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