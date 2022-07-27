Çanakkale Savaşları'nda batan gemi batığı görüntülendi! 20 metre derinlikte

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Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle dalış turizmine açılan bölgedeki gerçekleştirilen dalışta, 20 metre derinlikteki batık gemi ile geminin çok yakınında bulunan ve taşımacılıkta kullanılan motorsuz 2 barç görüntülendi.