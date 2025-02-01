Haberler
  • $35,8609
  • 37,2521
  • 3228.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2025 Cumartesi 15:55 |

Çanakkale sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj görülmeye başlandı

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.