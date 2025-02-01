Çanakkale sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj görülmeye başlandı

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alana yayıldı.
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Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahilinde de gözlendi.
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Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.
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Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle "Marmara Deniz Eylem Planı" hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.