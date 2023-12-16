Çanakkale cadde ve sokaklar göle döndü! Yağış nedeniyle dereler taştı

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, evleri su bastı.

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Meteorolojinin Çanakkale ve çevreleri için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından akşam saatlerinden itibaren Lapseki ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu.

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Koca Ahırlı Mevkii ve Ayazma Deresi mevkiinden gelen çevre yolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarına su bastı. Lapseki Belediyesi ekipleri sağanak yağış nedeniyle yollarda biriken suların tahliyesi için rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

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BAHÇE VE TARLALAR GÖLE DÖNDÜ

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Ova Mahallesinin bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altında kaldı.

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Sağanak yağış nedeniyle Ova Mahallesinde bazı evlerin bahçeleri ile tarlalar sular altına kaldı. Tarlada bulunan traktörün büyük bir bölümü sağanak yağış nedeniyle sulara gömüldü.

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KEPEZ DERESİ TAŞTI

Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle Kepez Deresi taştı. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

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Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Bazı tekneler zarar gördü. Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatıldı.

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