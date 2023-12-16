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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 09:32

Çanakkale cadde ve sokaklar göle döndü! Yağış nedeniyle dereler taştı

Çanakkale'nin birçok ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde dereler taşarken, yollar göle döndü.

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