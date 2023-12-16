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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:47

Camiden para çalarken güvenlik kamerasına takıldı! Kimliği tespit edilerek yakalandı

Nevşehir'de, camideki bağış sandığından para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

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