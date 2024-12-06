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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2024 Cuma 13:50

Çalışanların hepsi lise öğrencisi! Yılda 30 milyon lira ciro yapıyorlar!

Yalova'da otel,üretim tesisleri ve öğrencilerine verdiği iş garantili eğitimin yanında yıllık 30 milyon lira ciro elde eden meslek lisesi, turizm sektörünün personel ihtiyacını karşılıyor.

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