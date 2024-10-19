Çaldığı taksiyle bir süre gezdi! Ardından araçtan atlayıp kaçtı

O anlar, taksinin araç kamerasına yansıdı. Vatandaşlardan biri, peşinden koştuğu ve sürücüsüz hareket eden taksiyi el frenini çekerek durdurdu. Polis taksiyi kaçıran şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.