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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 15:03

Çaldığı taksiyle bir süre gezdi! Ardından araçtan atlayıp kaçtı

İzmir'in Konak ilçesinde bir durakta anahtar üzerinde bırakılan taksi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Bir süre gezindiği taksiyle Konak tünellerine ters yönden giren şüpheli, araçtan atlayıp kaçarken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

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