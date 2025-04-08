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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 12:28 |

Çağlayan Şelalesi karların erimesiyle canlandı! Doğaseverler ilkbahar rotası

Giresun'da karların erimesiyle debisi artan Çağlayan Şelalesi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilkbahar rotasında yer alıyor.

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