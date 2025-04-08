Çağlayan Şelalesi karların erimesiyle canlandı! Doğaseverler ilkbahar rotası

Şebinkarahisar ilçesinin Çağlayan köyünde yer alan şelale 50 metreden dökülüyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen Çağlayan Şelalesi, ilkbaharda karın erimesiyle canlanıyor.
Giresun Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, ikinci kez Çağlayan Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.
Kılıç, şelalenin oluşturduğu güzelliğin herkesi şaşırttığını ifade ederek, "Buraya çok gelen var. Bu da bize bu rotanın, şelalenin cezbediciliğini kanıtlıyor. Genelde bir yerin ne denli ilgi gördüğü ilk gelenlerle ölçülmez ikinci kez aynı yere tekrar gelmek istiyorsa bir kişi bu yer onu cezbetmiş demektir." dedi.