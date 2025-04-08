Çağlayan Şelalesi karların erimesiyle canlandı! Doğaseverler ilkbahar rotası

Kılıç, şelalenin oluşturduğu güzelliğin herkesi şaşırttığını ifade ederek, "Buraya çok gelen var. Bu da bize bu rotanın, şelalenin cezbediciliğini kanıtlıyor. Genelde bir yerin ne denli ilgi gördüğü ilk gelenlerle ölçülmez ikinci kez aynı yere tekrar gelmek istiyorsa bir kişi bu yer onu cezbetmiş demektir." dedi.