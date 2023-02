Çadır kentin görevlileri 24 saat depremzedelerin hizmetinde

Eren, "Her türlü ihtiyacı gidermek için personelimiz sürekli çadırları gezerek eksiklerinin neler olduğunu, farklı sıkıntıların olup olmadığını, özellikle enkaz altından çıkan yaralıların tedaviye yönelik çalışmalarını, ilaçlarını takip ediyor. Şu an mutlular ama bu buruk bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.

"Askerlerimiz her gün, bir ihtiyacımız var mı, diye soruyor"

Çok şiddetli bir deprem geçirdiklerini, koridorda ayakta durmakta zorlandıklarını belirten Erkoç, şöyle devam etti:





"Sarsıntının şiddeti, koridorda duvardan duvara bizi vurdu. Bir metre ilerideki çocuğuma bile yetişemedim. Dışarı çıktık, her yer enkazdı. Buraya yardım uzatan herkesten Allah razı olsun. Burada bize çok yardımcı oluyorlar. Çadırların A'dan Z'sine her şeyine koşturmaya çalışıyorlar. Askerlerimiz her gün, bir ihtiyacımız var mı, diye soruyor. Evimiz gibi olmasa da Allah bin kere razı olsun, tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorlar. Bir evde ihtiyacınız olabilecek ne varsa burada var."