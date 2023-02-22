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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 12:32

Çadır kentin görevlileri 24 saat depremzedelerin hizmetinde

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gördüğü için geçici barınma alanlarında konaklayan afetzedeleri yalnız bırakmayan görevliler, ihtiyaçların karşılanması için 24 saat hizmet veriyor.

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