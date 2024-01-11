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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 10:36

Buzluktaki sarma nasıl pişirilir? Sizi çok şaşırtacak bir pratik bilgi

En sevilen yemeklerden biri sarmadır. Etli ya da zeytinyağlısı yapılan sarma sıkça sofraları süsleyen bir lezzettir. Sarmaları yaparak buzluğa atabilir, farklı bir gün pişirebilirsiniz. Pratik bir şekilde hazır olacak olan buzluktaki sarma nasıl pişirilir?

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