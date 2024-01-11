Buzluktaki sarma nasıl pişirilir? Sizi çok şaşırtacak bir pratik bilgi

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En sevilen yemeklerden biri sarmadır. Etli ya da zeytinyağlısı yapılan sarma sıkça sofraları süsleyen bir lezzettir. Sarmaları yaparak buzluğa atabilir, farklı bir gün pişirebilirsiniz. Pratik bir şekilde hazır olacak olan buzluktaki sarma nasıl pişirilir?

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Buzluktaki sarma nasıl pişirilir? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Hem kendinize hem de sevdiklerinize pratik ve güzel bir sofra kurabilirsiniz.

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Acil durumlarda imdadınıza yetişecek olan buzluktaki sarmanın pişirme tarifi de kolaydır. Buzlukta olması lezzetinden de ödün vermez.

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Malzemeler: Buzluğa atılmış bir poşet sarma

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Yarım su bardağı zeytin yağı Yarım yemek kaşığı salça

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Üzerini çıkacak kadar su Bir kaç adet sarımsak

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Yapılışı: Zor zamanlarımız için hazırladığımız sarmamızı çıkaralım. Çözülmesini beklemeden tencereye alalım ve üzerine çıkacak kadar su ekleyelim ve limon dilimleyip, üstüne koyalım.