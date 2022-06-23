Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı! Kontrollerin ardından tır ve kamyonlara yüklediler

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Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kaldığını hatırlattı.





Besicilerin büyük emek ve alın teriyle besledikleri hayvanları satmanın telaşı içinde olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:





"Bizlerde tatlı bir heyecan var. Şu anda bütün işletmelerdeki hayvanların son sağlık kontrolleri veteriner hekimlerce yapılmış olmakta, son eksiklikler giderilmekte ve sevkiyata hazır hale getirilmekte. Şu anda et ve kurbanlık fiyatları, piyasadaki diğer ürünlerin artışına oranla çok aşırı derecede artmamış, bunu belirtmek isterim. Geçen yıl Erzurum'dan büyükşehirlere 35 bin civarında büyükbaş, 22 bin civarında da küçükbaş sevkiyatı oldu. Temennimiz geçen seneki rakamları geçmek."