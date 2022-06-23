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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:14

Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı! Kontrollerin ardından tır ve kamyonlara yüklediler

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Erzurum, Ağrı ve Kars'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkine başlandı.

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