Büyükçekmece Baraj Gölü'nde korkutan manzara! Doluluk oranı yüzde 9'a kadar düştü

Kuraklık nedeniyle Büyükçekmece Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 9'lara kadar düştü. Gölde çarpıcı boyutlara ulaşan çekilmeler yaşandı.
İstanbul'a temiz su sağlayan barajların başında gelen Büyükçekmece Barajı'nda suların çekilmesi ATV motoru tutkunları için fırsat oldu.
ATV severler, haftanın en az 2 günü suların çekildiği alanda toplanıyor.
Bazı noktalarda balçık oluşumu nedeniyle "Drift" adı verilen hareketleri de rahat bir şekilde sergileyen motor severler, şehir içinde de hobilerini gerçekleştirmek için imkan buluyor.
"DAHA ÖNCE BU KADAR ÇEKİLME OLDUĞUNU GÖRMEDİK"
Yıllardır ilk kez Büyükçekmece Gölü'nde su çekilmesinin bu boyutlara ulaştığını ifade eden Onur Güleç, "Daha önce çekilmelere şahitlik ettik gördük ama bu kadar çekilme olduğunu hiç bu kadar görmedik. Keşke görmeseydik ama Allah'tan hayırlısı. İnşallah temennimiz en kısa sürede dolar bizler de suya kavuşmuş oluruz." dedi.
Yunus Aldım isimli ATV sever ise suların çekilmesinden dolayı üzüldüklerini de kaydederek, "İnşallah herkesin dilediği gibi buralarda kısa sürede dolar bizde yine ormanlara döneriz." Ifadelerini kullandı.