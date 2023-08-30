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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde korkutan manzara! Doluluk oranı yüzde 9'a kadar düştü

Türkiye aşırı sıcaklar nedeniyle kurak günler geçiriyor. Kuraklık, İstanbul'da da etkisini hissettirirken, Büyükçekmece Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 9'a kadar düştü. Kuruyan alanlar, ATV motoru tutkunlarına kaldı.

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