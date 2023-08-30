Büyükçekmece Baraj Gölü'nde korkutan manzara! Doluluk oranı yüzde 9'a kadar düştü

Bazı noktalarda balçık oluşumu nedeniyle "Drift" adı verilen hareketleri de rahat bir şekilde sergileyen motor severler, şehir içinde de hobilerini gerçekleştirmek için imkan buluyor.

4 / 5



"DAHA ÖNCE BU KADAR ÇEKİLME OLDUĞUNU GÖRMEDİK"





Yıllardır ilk kez Büyükçekmece Gölü'nde su çekilmesinin bu boyutlara ulaştığını ifade eden Onur Güleç, "Daha önce çekilmelere şahitlik ettik gördük ama bu kadar çekilme olduğunu hiç bu kadar görmedik. Keşke görmeseydik ama Allah'tan hayırlısı. İnşallah temennimiz en kısa sürede dolar bizler de suya kavuşmuş oluruz." dedi.