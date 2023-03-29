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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 17:17

Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin artmasıyla eski ilçe merkezine girişe izin verilmiyor.

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