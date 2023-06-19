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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 13:00

Bütün şehir onu arıyor! Öldürülmenin cezasının 1 milyon TL

Türkiye'de nesli tükenmek üzere olan Anadolu parsının izini bulmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar devam ederken Anadolu parsının öldürülmesinin cezasının 1 milyon TL olduğu belirtildi.

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