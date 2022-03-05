Bursalı heykeltıraşlar yapıyor! Görenler gerçeğinden ayırt edemiyor

1 / 12

ÖZEL SİPARİŞLER ÜZERİNE HAZIRLIYORLAR

Uzun yıllardır heykel yapım işiyle uğraşan Burhan Yılmaz, Muzaffer Bulda ve Sinan Yılmaz, gelen özel siparişler üzerine hayvan heykelleri yapıyor.

2 / 12

Önce demircide yapacakları hayvanın demirden şeklini çıkartıyorlar. Daha sonra kille kaplıyorlar.

3 / 12

Buradan çıkarttıkları kalıba özel hazırladıkları sıvıyı sürüyorlar. Sergilenen hayvan heykellerini görenler bunları avlanan hayvanların doldurulmuş maketi zannediyor.

4 / 12

3 USTA TARAFINDAN 3 AYDA TAMAMLANIYOR

3 usta tarafından yapılan bu heykeller 3 ayda tamamlanıyor. Ustalara Türkiye'nin birçok ilinden teklif geliyor.

5 / 12

35 yıldır heykel yaptığını ifade eden Burhan Yılmaz, "Yaptığımız heykelleri gerçeğine yakın yapmaya çalışıyoruz. Modelle işlemini kille yapıyoruz.

6 / 12

Bu işler 2 ay sürüyor. Modelle işlemi bittikten sonra kalıp alıyoruz. Sonra kalıbın içinden ürün alınacak. Şu an ejderha heykeli yapıyoruz. Heykellere gerçek hayvan görüntüsü verebiliyoruz" dedi.

7 / 12

"GERÇEK SANANLAR OLDU"

Yaptıkları hayvan heykellerinin gerçek sanıldığını belirten Muzaffer Bulda, "Şuan ejderha heykeli yapmaktayız.

8 / 12

Yaptığımız heykelleri kafe, restoran ve oteller ağırlıklı olarak tercih ediyor. Biz Mamut heykeli yaptık. Polyester kürkten yapmıştık. Bu yaptığımız hayvanı gerçek sananlar oldu.

9 / 12

Bu heykel Hollanda kürkü denen bir malzemeden yaptık tamamen gerçekçi, bizim kendimizin yaptığı karışım var bu ürünler heykelleri yaptığımızda gerçek bir deri görümü veriyor.

10 / 12

TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ

Bir heykeli yapmak 3 ayımızı alıyor. Tamamen el işçiliğiyle yapıyoruz" diye konuştu.

11 / 12

