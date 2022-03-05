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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:44

Bursalı heykeltıraşlar yapıyor! Görenler gerçeğinden ayırt edemiyor

Bursa'da yaşayan heykeltıraş işiyle uğraşan Burhan Yılmaz, Muzaffer Bulda ve Sinan Yılmaz'ın hazırladıkları özel malzemeyle yaptıkları hayvan heykellerini görenler gerçeğinden ayırt edemiyor.

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