Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye mahya asıldı! 'Allah iyilik yapanları sever'

Bu yıl da özenle hazırlandıklarını ve çalışmaları yaptıklarını belirten Yıldız, "Bu senenin teması iyilik ve takva. Ramazan temasını Diyanet İşleri Başkanlığı hazırladı ve buna istinaden yazılarımızı hazırlıyoruz. Mahya sanatı 450 senelik Türk icadı, bambaşka bir sanattır. Ekip arkadaşlarımızla işi sürdürmeye çalışıyoruz. Ata yadigarı sanatımız ölmesin diye çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.