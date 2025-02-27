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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 09:42 |

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye mahya asıldı! 'Allah iyilik yapanları sever'

Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin minareleri arasına 'Allah iyilik yapanları sever' yazılı mahya asıldı.

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