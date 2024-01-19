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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 12:28

Bursa'da tespit edildi! Nesli tehlike altında

Bursa'da bir sulama göletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu şeritli semenderi bulundu.

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