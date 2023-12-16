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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:49

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

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