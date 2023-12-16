Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Yangın başladıktan sonra kısa sürede ekiplerin olay yerine ulaştığını belirten Demirtaş, şu bilgileri verdi:





"Şu anda 40'ın üzerinde itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bir problem yok. Yangın söndürme çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem Büyükşehrimizin araçları hem Havalimanının hem Ormanın hem DSİ'nin tüm itfaiye araçlarını şu an buraya getirdik. İnşallah en kısa zaman içerisinde söndürmeye gayret edeceğiz."