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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 09:08

Bursa'da 'Karadeniz Hamsi Festivali' düzenlendi! Bir ton balık dağıtıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi ile Marmara Karadenizliler Federasyonunca (MARKAFED) düzenlenen 'Karadeniz Hamsi Festivali'nde bir ton balık pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

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