Bursa'da 'Karadeniz Hamsi Festivali' düzenlendi! Bir ton balık dağıtıldı

Federasyonun Bursa Şubesi tarafından üye Karadeniz illerinin derneklerinin katılımıyla Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda organize edilen festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ayrıca alanda kurulan mangallarda pişirilen bir ton hamsi, saatler öncesinden sıraya girenlere ikram edildi.

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Bu yıl ikinci ayağı düzenlenen festivalin 3. aşaması Nilüfer ilçesindeki Beşevler Kapalı Pazar Alanı'nda 23 Aralık'ta başlayacak, ziyaretçilere açılışta bir ton hamsi ikram edilecek.