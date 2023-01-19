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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 09:53

Bursa'da görüntülendi! Bir anda gökyüzünde belirdi

Bursa semalarında sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü.

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