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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:29 |

Bursa'da ayı barınaktan kaçtı! Yakalanması için çalışmalar sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki barınaktan kaçan bir ayının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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