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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 13:36

Burnuyla cep telefonunun ekranına dokunarak kitap yazdı! Azmin zaferi

Bitlis'in Mutki ilçesinde ellerini kullanamayan serebral palsili 31 yaşındaki Mehmet Cüneyt Temizel, burnuyla cep telefonunun ekranına dokunarak yazdığı şiir ve hikayelerle 'Kalemsiz Şair' adlı kitap çıkardı.

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