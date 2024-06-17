Burnuyla cep telefonunun ekranına dokunarak kitap yazdı! Azmin zaferi

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İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan köyünde serebral palsili (beyin felci) olarak dünyaya gelen Temizel, açıktan ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı.

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Bir şeyleri başarabildiğini göstermek amacıyla şiir ve hikayeler yazmaya başlayan Temizel, kendi hayatından esinlenerek bir ay boyunca çoğu zaman gece uyumadan burnuyla akıllı telefonunun ekranındaki klavyeye dokunarak yazdığı şiir ve hikayeleri 64 sayfalık kitapta topladı.

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Temizel, uzun uğraşlar sonucu "Kalemsiz Şair" adlı kitabını çıkardı. Kitabın kapağındaki burnu kalem olan insan figürünü de kendisi tasarlayan Temizel, kitabının çıkmasıyla hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

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Temizel, AA muhabirine, çocukluğunda engeli nedeniyle okula kaydının kabul edilmediğini, bu nedenle ilkokul, ortaokul ve liseye açıktan okuduğunu söyledi.

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Yıllar önce aldığı tuşlu telefonla harfleri ezberlediğini, okumayı da o dönemde televizyondaki programlardan öğrendiğini anlatan Temizel, şöyle konuştu:

"Kendimi kanıtlamak ve bir engellinin neler yapabileceğini göstermek istedim. Bu amaçla kitap yazmaya karar verdim. Kitapta hayatımdan esinlenerek hikaye ve şiirler yazdım. Herkesin okumasını istiyorum. Bu kitabı bir ayda yazdım, 4 yıl sonra da aldığım destekle yayımladım. Engelim dolayısıyla bu kitabı burnumla cep telefonundan yazdım. Çoğu gece uyumadım ve sabahlara kadar yazdım. Bir engellinin neler yapabileceğini göstermek istedim. Amacım buydu. Şimdi de bir roman yazmayı hedefliyorum."

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"Çok emek vererek kitabı çıkardı"

Baba Mehmet Şakir Temizel de oğlunun kendi imkanlarıyla "Kalemsiz Şair" adlı kitabı yazdığını, bunun için çoğu zaman sabaha kadar uyumadığını belirtti.

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Başarısından dolayı oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Temizel, "Bir roman da yazacak. Ona güveniyoruz ve destekliyoruz. O her şeyi yapar. Çoğu insanın yapamayacağını yaptı. Çok emek vererek kitabı çıkardı. Bir ayda bu kitabı burnuyla yazdı. 4 yıl bekledikten sonra kitabını bastırdı. Bu başarıyı görmeleri için herkesin bu kitabı okumasını istiyoruz." dedi.

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Köy sakinlerinden Mehmet Abit Alpyürük ise köylülerin Temizel'i çok sevdiğini dile getirerek, "Cüneyt, çok akıllı ve yetenekli. Kendisini kanıtlamak için 'Kalemsiz Şair' adlı kitabını yazdı. Kendi çabalarıyla okuma yazmayı öğrendi ve Kur'an-ı Kerim'i okumayı başardı. Şimdi de kitap çıkardı. Cüneyt için destek bekliyoruz. Cüneyt, kalem tutamıyor. Burnuyla kitabı yazmayı başardı. Kalemsiz Şair'in anlamı da bu." ifadelerini kullandı.

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