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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 17:29

Burdur'da hortum bir kişi havaya savurdu! İşte o anlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde oluşan hortum, paniğe neden oldu. Evinin önünde oturan bir kişiyi birkaç metre havalandıran hortum, birçok eve de zarar verdi.

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