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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:42

Burdur Gölü'nde suyun rengi değişti! Endişelendiren görüntünün nedeni ortaya çıktı

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti, kötü koku oluştu.

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