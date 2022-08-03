Burdur Gölü'nde suyun rengi değişti! Endişelendiren görüntünün nedeni ortaya çıktı

Hollanda'dan tatile gelen Serpil Çoban da gölün bulunduğu doğanın güzel olduğunu ancak alg patlaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.

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Bülent Doğan da suyun üzerinde kirlilik gördüklerini belirterek, "Koku burnumuza çok kötü ve ağır geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle giderse buraya hiç kimse gelmez." dedi.