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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:34

Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü! Göl iskeleden 18 metre uzaklaştı

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nde su seviyesi, en yüksek düzeye ulaştığı 1970 yılı Mayıs ayından bu yana 19,94 metre düştü. Kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan gölde çekilme, hızla devam ederken, Burdur Gölü Halk Plajı'nda 5 yıl önce suyun içinde kalan iskele ise 18 metre uzaklaştı.

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