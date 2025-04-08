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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2025 Salı 14:30 |

Burcunuza göre hangi spor size uygun? Sağlıklı yaşamın anahtarını yıldızlar belirliyor!

Sağlıklı bir yaşam sürmek için düzenli spor yapmak büyük önem taşır. Ancak her spor herkes için uygun olmayabilir. Bedeninize ve ruh halinize en uygun egzersizi seçmek istiyorsanız, burcunuza göre spor tercihinde bulunabilirsiniz. Boks, dans, yoga ya da meditasyon gibi farklı spor dallarından hangisinin size daha uygun olduğunu burcunuz belirleyebilir. İşte burcunuza göre ideal spor önerileri!

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