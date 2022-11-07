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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 15:25

Burç temeli gün yüzüne çıkarıldı! Zernaki Tepe'deki antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan ve toplu konut anlayışının bölgedeki ilk örneklerinden biri olduğu değerlendirilen ızgara planlı kent kalıntısındaki kalede eski dönemlere dair daha net bilgilerin elde edilmesine katkı sağlayacak burç temeli ile küp ortaya çıkarıldı.

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