  • $18,8083
  • 20,5062
  • 1161.47
  • 5525.93

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 10:29

Burası da Aydın'ın Kapadokyası! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi sınırlarında bulunan doğa harikası peri bacaları, Kapadokya'yı andırıyor. Hafta sonu gezisine katılan çevrecilerin dikkatini çeken peribacaları görenleri şaşırtıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.