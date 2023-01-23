Burası da Aydın'ın Kapadokyası! Ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

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Aydın'da yaşayan Eğitimci ve Doğasever Yecül Sevingül ve çevrecilerin bu haftaki rotası Sultanhisar dağları oldu. Tarihi Kavaklı Yolu'nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi'nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya'yı benzettikleri için 'Suldokya' adı verdiklerini belirten Yücel Sevingül, "Sultanhisar Tarihi Kavaklı Yolu Ayvazdeğirmeni Bölgesi'ndeki bu peribacaları koruma altına alınmalıdır.