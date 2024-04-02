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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 16:48

Bu tavuklar yeşil yumurtluyor! Tanesi 20 liradan satılıyor

Yozgat'ta bir üretici tarafından yetiştirilen Şili kökenli Araucana cinsi tavukların mavi ile yeşil renk tonlarındaki yumurtaları ilgi görüyor. Araucana cinsi tavukların tanesi 400-500 liradan, yumurtası ise 15-20 liradan satılıyor.

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