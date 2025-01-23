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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 12:35 |

Bu şehrin toprağından tuz fışkırıyor! Dünyanın en saf tuzları arasına girdi

Türkiye'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Çankırı'da yeryüzüne çıkan tuz blokları dikkat çekiyor. Çankırı'nın önemli bir kaya tuzu rezervine sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, 'Gün yüzüne çıkan tuz blokları, 400 metre ila bin metre arasındaki bir kalınlığın gün yüzüne çıkmış halidir' dedi.

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