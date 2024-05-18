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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:40

Bu sahillerde denize girmenin cezası 387 bin TL! Eylül sonuna kadar sürecek

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara, saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar giriş yasaklandı. Ateş ve mangal yakmak, çadır kurmak, araçla girişin de yasak olduğu bu kumsalları geceleri deniz kaplumbağaları, gündüz insanlar kullanabilecek. Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 387 bin 141 TL.

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