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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 14:35

Bu ormana sadece bilim insanları girebiliyor! Türkiyenin yasaklı ormanı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında olan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim adamları girebiliyor. İçerisinde pek çok hayvan türü ve endemik bitkinin bulunduğu orman, Avrupa çapında önemli bir alana sahip olarak dikkat çekiyor.

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