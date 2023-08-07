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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 09:45

Bu mahallede bin kişi yaşıyor ama telefon çekmiyor! Telefonla görüşme yapabilmek için yüksek bölgelere çıkmak zorundalar

Kahramanmaraş'ta yaklaşık bin kişinin yaşadığı mahallede telefon çekmiyor. Telefonla görüşme yapabilmek için yüksek bölgelere çıkmak zorunda kalan bölge halkı, yetkililerden çözüm bekliyor.

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