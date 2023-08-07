Bu mahallede bin kişi yaşıyor ama telefon çekmiyor! Telefonla görüşme yapabilmek için yüksek bölgelere çıkmak zorundalar

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Kahramanmaraş'ta, dağların arasında yer alan Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nin sakinleri, telefon görüşmesi yapabilmek için yüksek yerlere çıkıyor. Telefon görüşmesi ve internet erişimi için kimi zaman evlerin çatısına, kimi zaman da ağaçlara çıktıklarını söyleyen İbrahim Karabacak, "Bulutoğlu Mahallesi'nde telefonlarımız çekmiyor. Çekmek için de yüksek yerlere çıkıyoruz.

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Yüksek yerlerin yolları bozuk zorlanıyoruz. Telefonu çektirmek için evlerin çatılarına, ağaç tepelerine ya da yüksek yerler çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu bölgeye verici direğinin konulmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Ümit Karabacak "500 hanemiz var köyümüzde. Birkaç oba halinde oluşmuş bir köy ve özellikle güney obamızda telefon hiç çekmiyor. İletişim sağlayamıyoruz. Köylerin toplamı bin kişi vardır.