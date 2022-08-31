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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:51

Bu mağaraya girenden bir daha haber alınamıyor! Türkiye'nin en korkutucu yeri

Türkiye'de tüyler ürpertici hikayelerin yaşandığı iddia edilen 18 gizemli mekan.

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