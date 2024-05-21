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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 13:49

Bu mağara korku filmlerini aratmıyor! Giren dehşete düşüyor

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara ait tapulu arazide bulunan mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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