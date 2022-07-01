Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor! Define avcılarının gözdesi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, defineciler tarafından oldukça merak ediliyor.
Define avcılarının tahrip ettiği mağaranın tabanında bulunan su nedeniyle vatandaş içeriye girmeye korkuyor.
Akçadağ'a bağlı Keller Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan, halk arasında 'yedi kapılı mağara' olarak adlandırılıyor.
İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.
Bölgeye yakın bir noktada ikamet eden Kadir Maho şu ifadeleri kullandı:
Burasının Hititler ve Bizanslılar döneminde oluşturulduğu söyleniyor. Bölge gizemli bir yer; tümülüsler, kral mezarları, derin kuyular var.