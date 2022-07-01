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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 09:51

Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor! Define avcılarının gözdesi

Definecilerin gözdesi haline gelen ve vatandaşların gizemini çözmeye çalıştığı Malatya'da bulunan mağaranın görüntüleri oldukça ürkütücü bulundu. Birçok hikayeye konu olan gizemli mağara hakkında ilginç bilgiler yer alıyor. İşte detaylar...

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