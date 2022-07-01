Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor! Define avcılarının gözdesi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, defineciler tarafından oldukça merak ediliyor.

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birçok hikayeye konu olan mağaranın görüntüsü oldukça ilginç ve ürkütücü bulunuyor

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Define avcılarının tahrip ettiği mağaranın tabanında bulunan su nedeniyle vatandaş içeriye girmeye korkuyor.

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Akçadağ'a bağlı Keller Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan, halk arasında 'yedi kapılı mağara' olarak adlandırılıyor.

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İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

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Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu kulaktan dolma bilgiler arasında.

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Yaklaşık 150 metre derinlikte ve zemininde su buluyor.

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Vatandaşlar korktukları için içeri giremediklerini söylüyor.

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Bölgeye yakın bir noktada ikamet eden Kadir Maho şu ifadeleri kullandı:

Burasının Hititler ve Bizanslılar döneminde oluşturulduğu söyleniyor. Bölge gizemli bir yer; tümülüsler, kral mezarları, derin kuyular var.