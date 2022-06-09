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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Haziran 2022 Perşembe 09:48

Bu kurbanlıklar için bir yıl önceden sıraya girenler var! Özel yemlerle besleniyor

Bursa'da çiftlik sahibi kurbanlık hayvanlarını kendi hazırladığı özel karışım yemlerle besliyor. Lezzetini bilen vatandaşlar bir yıl öncesinden sıraya giriyor.

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