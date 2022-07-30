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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:37

Bu kez de mısır tarlalarını istila etti! 'Çayır tırtılı' tehdidi

Trakya ve birçok ilde etkili olan 'çayır tırtılı', çiftçilerin baş düşmanı haline geldi. Binlerce dönüm ayçiçeği tarlasına zarar veren tırtıllar, bu kez de mısır tarlalarını istila etti.

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